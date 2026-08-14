イチビキ「だしふわり万能つゆ」 濃縮4倍、紙パック容器で

イチビキは8月20日から、濃縮汎用つゆ「だしふわり万能つゆ」（500㎖、4倍濃縮、希望小売価格税抜450円）を新発売する。

非加熱充填製法により、とりたてのだしの香りが「ふわり」と感じられ、料理をうす色に仕上げることができる点が特長。鰹の優しい旨みと甘みで、つけ、かけ、炒め、煮物、めんつゆなど幅広い料理に使用できる。

酸素や光を通さず、環境にも配慮した紙パック容器を採用した。