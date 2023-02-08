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産学官連携〈食の産学官連携①〉「『知...

〈食の産学官連携①〉「『知』の集積と活用の場」 産学官連携・食農イノベーションを創出 農林水産省

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アグリビジネス創出フェア（鹿児島大学ブース）
アグリビジネス創出フェア（鹿児島大学ブース）

近年、コロナ感染拡大によるサプライチェーンの混乱、食品原材料・エネルギー価格の高騰など「食」に関わる環境は激変している。一方、国内の農林水産業は後継者不足や低生産性など構造的な問題を抱え、「6次産業化…

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