大黒天物産 出店網を拡大 九州は「マミーズ」出店増加

「LAMU（ラ・ムー）」や「DIO（ディオ）」などのDS業態を展開する大黒天物産（本社・岡山県倉敷市、大賀昭司社長）は今期グループで27店舗を出店。うち子会社のマミーズが5店舗を出店する。同社は九州エ…