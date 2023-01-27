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大黒天物産 出店網を拡大 九州は「マミーズ」出店増加

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「LAMU」の店舗（大黒天物産）
「LAMU」の店舗（大黒天物産）

「LAMU（ラ・ムー）」や「DIO（ディオ）」などのDS業態を展開する大黒天物産（本社・岡山県倉敷市、大賀昭司社長）は今期グループで27店舗を出店。うち子会社のマミーズが5店舗を出店する。同社は九州エ…

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