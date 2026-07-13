フジ 移動スーパー拡大 99店舗を拠点に

フジは7月2日、マックスバリュ宮西店（兵庫県姫路市）で移動スーパーの運行を始めた。

同社の移動スーパー「おまかせくん」は、冷蔵設備のある車で約400品を扱う。今回の運行により、姫路市の中心部が巡回エリアに加わった。現在、99店舗を拠点に150台で展開する。前期の売上高は前年比108％と拡大。

同社では「今回の運行開始で高齢者施設への訪問など地域の様々なニーズに応え、今まで以上に多くの方々に商品を届けられるようになった。より便利に楽しく買い物できるよう、活動を広げる」としている。