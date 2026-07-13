シジシージャパン 堀内淳弘氏、代表取締役を退任

シジシージャパン（新宿区、松本偉社長）の堀内淳弘氏が6月30日に代表取締役を退任した。7月からの役職はCGCグループ代表。

堀内氏は1975年にシジシージャパン入社、1987年代表取締役副社長、89年エス・ビー・システムズ社長を経て、91年にシジシージャパンの社長に就任。以来、35年にわたって代表取締役を務めてきた。