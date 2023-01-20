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そごう・西武 カカオの魅力を発信 EC好調、40％増

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そごう・西武 カカオの魅力を発信 EC好調、40％増

そごう・西武は、今年のバレンタイン商戦テーマを「個性豊かなカカオを味わいつくす」とし、チョコレートだけでなくカカオに特化した商品を展開、カカオの魅力を丸ごと楽しめる「チョコレートパラダイス2023」を…

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