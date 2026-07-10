広島発の新ブランド「広島物語」 土産市場で展開 第1弾は「大豆の初恋」

広島発の新ブランド「広島物語」の第1弾商品として、豆菓子「大豆の初恋 瀬戸内レモン使用」が発売された。販売するのは、工場を持たず商品を企画販売するファブレス企業のEnvision（エンヴィジョン・広島市）。

佐伯俊彦社長は「広島らしい瀬戸内レモンと、昔なつかしいきな粉の風味、大豆の食感を組み合わせた」と特徴を説明する。いずれも広島に本社を置く豆菓子のイシカワが、上万糧食製粉所のきな粉を使い製造している。

高速道路のSAや道の駅、観光地などの土産売場で販売する。50gで参考価格は650円（税抜）。初年度3万個の販売を目指す。今後、「広島物語」を主力ブランドの食品にとどまらず非食品も商品化し、土産売場でのコーナー展開を目指す。

エンヴィジョンは三島食品で長年、広報などを務めた佐伯社長が同社を退職後、今年1月に創設した新会社。三島食品では看板商品「ゆかり」のコラボ商品開発やSNSを活用した広報活動を通し、商品と会社の知名度向上に注力してきた。

その経験を生かし「地元企業と商品を開発し、デザイン戦略を軸にしたクロスMDを推進。お土産市場における新しいニーズの創出を目指す」（佐伯社長）としている。現在、第2弾の商品開発も進む。

◇ ◇

佐伯社長に設立のきっかけや土産市場で展開する狙いを聞いた。

会社を設立したのは広島を盛り上げ元気にしたいという思いから。観光を通し、それを実現する。「広島物語」を三島食品で言えば「ゆかり」のようなマスターブランドとし、広く認知されるものに育てたい。

大きなスーパーだとカテゴリーごとに管理が別々なので難しいが、土産物店は食品も非食品も関係なく、コーナー展開がしやすい。クロスMDができる究極の環境だと考えている。

今回の商品は女性をターゲットにしており、手に取った時に「かわいい」と思ってもらえる商品を目指した。絵の中にハートマークを隠すなど仕掛けも施した。植物性たんぱく質として注目のダイズを主原料とし、健康志向にもアピールする。