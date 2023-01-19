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小売ＣＶＳローソン販売期限切れの「か...

ローソン販売期限切れの「からあげクン」などを寄贈　鮮度を保ったまま保存可能な液体急速冷凍機で凍結・寄贈する実証実験開始

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寄贈商品パッケージ
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　ローソンは17日、販売期限切れとなった「からあげクン」などのフライドフーズを急速冷凍して子ども食堂などへ寄贈する実証実験をこの日から東京都内の店舗で開始すると発表した。 　販売期限はローソンが定める…

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