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植物性チーズでおいしさと“とろっとのび～る”を追求　北米No.1シェア「デイヤ」が日本初上陸　料飲店の体験の場を通じてアピール

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「デイヤ」初上陸第一弾メニューとなる「デイヤ×2foods 焼きチーズカレー」にスプーンを入れチーズが伸びる様子
「デイヤ」初上陸第一弾メニューとなる「デイヤ×2foods 焼きチーズカレー」にスプーンを入れチーズが伸びる様子

　北米の植物性チーズ市場でシェアNo.1の「デイヤ」ブランドが日本初上陸した。 　日本で「デイヤ」を手掛ける大塚製薬は、今年一年間をテスト展開の年と定め、植物性の業務用シュレッドチーズを料飲店に向けて…

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