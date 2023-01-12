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加工食品缶詰・瓶詰・レトルト食品「ボンカレー」ギネス世界記...

「ボンカレー」ギネス世界記録認定　世界最長寿のレトルトカレーブランドに　1968年の誕生から累計30億食以上販売

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左から森河洋一製品部長、伊藤征樹製品部食品担当部長、中島千旭製品部レトルト担当PM、金奏里製品部レトルト担当APM
左から森河洋一製品部長、伊藤征樹製品部食品担当部長、中島千旭製品部レトルト担当PM、金奏里製品部レトルト担当APM

　大塚食品は10日、「ボンカレー」が世界最長寿のレトルトカレーブランドとしてギネスワールドレコーズリミテッドによるギネス世界記録に認定されたことを明らかにした。 　「ボンカレー」は1968年に世界初の…

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