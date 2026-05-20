日本気象協会 biz tenki
加工食品缶詰・瓶詰・レトルト食品シーチキンなど値上げ 8月...

シーチキンなど値上げ 8月1日出荷分から はごろもフーズ

缶詰・瓶詰・レトルト食品
「シーチキンLフレーク70g缶」
「シーチキンLフレーク70g缶」

　はごろもフーズは8月1日出荷分から、「シーチキン」をはじめ青魚パウチの「健康シリーズ」、パスタソース、乾物製品（削り節など）を値上げする。

　中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰を背景に、シーチキン・乾物製品の主原料であるまぐろ・かつおの価格が著しく上昇している。さば原料は、ノルウェーさばの漁獲量減少などの影響で価格が高騰。空缶やパウチ・フィルムなどの容器包装資材や副資材、燃料費などが上昇し、製造コストが悪化しているため。

　対象製品は家庭用114品、業務用46品、上げ幅は家庭用（参考小売価格／税抜）9.2～33.3％、業務用は9.2～33.3％の値上げとなる。

　「シーチキン」は「シーチキンLフレーク70g缶」「シーチキンマイルド70g缶」など家庭用80品、参考小売価格（税抜）6.7～25％の値上げ。業務用は32品、9.2～33.3％の値上げ。

　総菜類は、「さばで健康みそ煮」「いわしで健康煮つけ」（パウチ）など家庭用10品、参考小売価格（税抜）9.1～9.3％の値上げ。

　パスタソースは「おさかなでPASTAさばの塩レモンソース（パウチ）」など計2品、同9.2％の値上げ。

　乾物製品は「かつおパックはごろも舞2g5袋」「焙炒ソフトパックはごろも舞1.5g6袋」など家庭用計22品、同25～29.7％の値上げ。業務用は14品、15～30％の値上げとなる。

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。