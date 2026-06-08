「FOOD IS LOVE」 桃屋が新メッセージ 片岡愛之助も登場、インフルエンサー招きイベント

桃屋はこのほど、新コーポレート・メッセージ「FOOD IS LOVE」と新ビジュアルを発表し、インフルエンサー向け共創イベント「MOMOフェス」を開催した。これに合わせて5月28日、都内で記者発表会を開いた。

当日は、小出雄二社長とCMキャラクターの片岡愛之助さんが登壇。新メッセージに込めた想いや、企業理念である「テマヒマという愛」について、トークセッションを交え語った。

小出社長は、「食を通じて人々に愛や幸せを届ける」という創業以来の理念を示し、「今後も手間暇をかけた商品で家庭の食卓を支え、豊かな食体験を提供していきたい」と意気込みを語った。

片岡さんは新デザインについて「かわいらしく親しみやすい」と述べ、ハートのモチーフや温かみのある印象に好感を示した。

続いて「味付搾菜」の製造工程を紹介し、職人の手作業や伝統製法へのこだわりを説明。小出社長は、現場の手間暇に“愛”を感じたことが「FOOD IS LOVE」の原点であるとし、品質へのこだわりと価値発信を続ける姿勢を示した。

あわせて、新CM「味付搾菜で味キマる～！篇」「きざみしょうがで味キマる～！篇」も上映された。両CMともに、忙しい日常の中でも“たったひとさじ”で手軽に食卓を豊かにできるというメッセージを表現している。