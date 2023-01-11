日本アクセス「フローズン・アワード」キャンペーン 総選挙№1詰め合わせ当たる

日本アクセスは1月6日～2月28日の期間、冷凍食品・アイスクリームを対象にした「第10回フローズン・アワード」総選挙の結果を活用した消費者キャンペーンを実施している。また、ランキング結果を反映した各種…

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