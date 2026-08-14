日東ベスト 弁当・総菜を華やかに 牛たんやチキンマリネなど

業務用冷凍食品が主力の日東ベストは、総菜向けの「Best」ブランドで「牛たん重の具（塩レモン）」、外食向けの「ジョイグルメ（JG）」ブランドで「バジル香る ソースのチキンマリネ」などを7月から順次発売している。

「Best」ブランドの「牛たん重の具（塩レモン）」は、ていねいに焼き上げた牛たんにさっぱり塩だれを合わせた。冷めてもやわらかく手軽に専門店並みの品質を楽しめる。

「JGバジル香る ソースのチキンマリネ」は、やわらかく仕上げた国産鶏ムネ肉と玉ねぎスライスを、バジル香るソースと合わせた。サンドウィッチの具材などにおすすめ。

「JG揚げてカリっともちっと春巻き」は、オーソドックスな「中華風」に、エスニック系の「パクチー」「トムヤムクン」との3種類。味・見た目に特徴がある具材をもちもちの生地で包んだ。エスニック居酒屋などでの需要を見込む。

卵・乳・小麦不使用の「フレンズミール」「フレンズスイーツ」ブランドでは「チーズ風ソースインハンバーグ（80）」を追加。国産鶏肉と豚肉を使用したハンバーグに、チーズ風ソースを閉じ込めた。ソースは風味が良く、時間が経っても口溶けの良さが続く。「お米deショコラキャラメル味のスティックケーキ20g」はショコラとキャラメルの風味が広がる、しっとり生地でやさしい甘さのスティックケーキ。

市販用の「エーデルシェフ（EC）」ブランドはまぜそば2品を投入。「EC三彩野菜の塩焼そば（潮銀）」は彩り豊かな具材とあっさり塩味のソースが相性抜群。「EC牛ホルモン焼うどん（灼銅）」は背徳感あふれる牛ホルモンに甘辛な焼肉ダレをあわせた。250g。