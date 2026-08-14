アイスクリーム・リポート

・7月アイス市況　5％減　梅雨明け遅く出足鈍化　後半回復も前年届かず
・ハーゲンダッツ ジャパン　素材へのこだわり発信　原宿で体験型イベント開催

特集記事タイトル一覧はこちら→

*当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。
塩元売協同組合（塩元売協組）

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています