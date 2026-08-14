アイスクリーム・リポート

・7月アイス市況 5％減 梅雨明け遅く出足鈍化 後半回復も前年届かず

・ハーゲンダッツ ジャパン 素材へのこだわり発信 原宿で体験型イベント開催

特集記事タイトル一覧はこちら→

*当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

塩元売協同組合（塩元売協組）

