食品ロス 認知の次は行動・実践 ハウス食品グループ本社が消費者調査

ハウス食品グループ本社は、食品ロス削減月間に合わせて2026年6月末から7月上旬に実施した「食品ロスに関するアンケート調査（第七回）」を公開した。

調査では食品ロスの認知率は99.4％に達する一方で80.1％の人が食品・食材を捨てた経験があることが分かった。

食品ロス削減のために「期限に気をつける」「必要なものだけを買う」といった買う前の段階での意識は広く浸透している一方、「調理時に食材を使い切る」「正しい保存を心がける」といった買った後の食材を無駄なく使い切るための実践率は相対的に低い結果となった。

また、18歳以下の子どもの食品ロス認知率は78.4％で、全体結果と21㌽の差がみられた。世代によっても差があり、中学生・高校生以上では約97％が認知していたものの説明できるレベルまでの理解が深まっていないことも多い。

「最近捨ててしまった食品・食材」の上位には、「きゅうり」「レタス」「もやし」などの野菜や「豆腐」「牛乳」「パン・食パン」などの日配品・乳製品が挙がった。傷みやすく保存期間が短いほか、仕事や家事、育児などで忙しく、購入時に予定していた料理を作ることができなかったり、食品を食べ切れなかったりする現代の生活スタイルが要因だと分析する。

同社は家庭における食品ロス削減の次のステップとして長持ちさせるための保存も含めた「使い切る工夫」の重要性が高いとし「最近捨ててしまった食品・食材ランキング」で上位の食材を子どもも楽しみつつ忙しい毎日の中でもおいしく使い切るオリジナルレシピを開発した。

レシピは「もっとカレーだからできることプロジェクト」サイトで公開されており「カレーだからできること」を通じて家庭の食品ロス削減につなげていきたいとしている。