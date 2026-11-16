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〈こだわりのヒミツ〉薩摩酒造「復刻さつま白波」 1970年代当時の香りや味わい

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〈こだわりのヒミツ〉薩摩酒造「復刻さつま白波」 1970年代当時の香りや味わい

　当時の製法や味わいをより忠実に再現すべく、実際に製造に携わっていたOBに何度もヒアリングを行いながら試行錯誤を重ねた結果、1970年代当時の香りや味わいを高い再現性で表現している。

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