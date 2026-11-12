こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉昭和産...

〈こだわりのヒミツ〉昭和産業「黄金の味中辛から揚げ粉」 甘さとコクのハーモニー

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉昭和産業「黄金の味中辛から揚げ粉」 甘さとコクのハーモニー

　エバラ食品監修のもと、焼肉のたれ「黄金の味中辛」の味わいを再現。果実のような甘さとコクのハーモニーで、ごはんが進む味付け。水抜けを良くする原材料を配合し、ジューシーでカリッとした食感を実現。

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