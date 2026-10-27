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〈こだわりのヒミツ〉ニッテン「北海道どさんこオリゴ」 北海道産てん菜糖蜜100％

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉ニッテン「北海道どさんこオリゴ」 北海道産てん菜糖蜜100％

　北海道産てん菜の糖蜜100％使用のフラクトオリゴ糖含有シロップ。クセが少ないすっきりとした甘さが特徴。27年4月から「おなかの調子を整える」機能性表示食品としてリニューアルする。

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