こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉メルシ...

〈こだわりのヒミツ〉メルシャン 「メルシャン・ワインズ ダンデライオン」　飲み飽きない味を手ごろに

こだわりのヒミツ

　スペイン産と国内製造ワインの合わせ技。飲み飽きないやさしい味わいと、手ごろな価格帯を実現した。おしゃれなパッケージは、ガラスびんと同等の品質保持性を持つワイン専用PETボトル。

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