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〈こだわりのヒミツ〉光和デリカ「サーモンドロップス（しょうゆ／プレーン）」 常温保存で便利さアップ

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉光和デリカ「サーモンドロップス（しょうゆ／プレーン）」 常温保存で便利さアップ

　独自技術で作る魚卵状食品。パウチのパッケージに刷新し、常温で保存が可能になった。熱に強く白く濁らないため、熱々の料理のトッピングにも最適。鮮やかな色合いと食感で水産系以外のメニューにも活用できる。

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