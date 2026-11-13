「次の旅へのきっかけに」ビスケット売場で異彩放つロッテの「ことりっぷ」コラボ菓子　名店と生活者をつなぐ第18弾新発売

ロッテは、ビスケット売場などで異彩を放つ昭文社の人気旅行ガイドブックシリーズ「ことりっぷ」コラボ菓子（コラボ菓子）を継続展開して半生ビスケット「チョコパイ」ブランドの価値を高めていく。

11月3日、コラボ菓子第18弾として、「ことりっぷ 小さなチョコパイ＜馬車道十番館のティラミス＞」（以下、小さなチョコパイ）と「ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜元町ケーキの苺とピスタチオのショートケーキ＞」（以下、ふんわりプチケーキ）の2品を全国で新発売した。

10月28日、「小さなチョコパイ」でコラボした馬車道十番館（神奈川県横浜市）で取材に応じたロッテマーケティング本部第一ブランド戦略部チョコパイブランド課の相澤智樹氏は「コロナ禍の2020年に第1弾を発売したときは、『お菓子で旅気分を味わっていただきたい』との想いが込められていた。今は旅気分だけではなく『次の旅へのきっかけにしていただきたい』との想いも込められている」と語る。

相澤氏によると、地元で愛される名店と生活者をつないで旅のきっかけをつくるといった趣旨で開発に取り組み始めたのは2024年10月に発売した第13弾からだという。

第18弾では「地元で長く愛される昭和から続く名店」をテーマに掲げる。

このテーマについて「お店に足を運んでいただくにあたり、コラボメニューだけではなく、お店自体の魅力にも目を向けていただきたい。その際、地元から長く愛されている点が1つポイントになる」と説明する。

馬車道十番館は、横浜馬車道にある1970年創業のクラシカルな喫茶室。異国情緒あふれるレンガ造りの洋館で、長年守り続けてきた馬車道十番館オリジナルのコーヒーや様々な洋菓子を提供。アーチ型のステンドグラスから柔らかな自然光が降り注ぎレトロで優雅な空間が楽しめる。

馬車道十番館の本多初穂社長は「これまで『ことりっぷ』さまの横浜特集などで掲載させていただいたりしているが、ロッテさまからコラボのお話をいただけるとは想像しておらず嬉しく思う。全国の売場に馬車道十番館の名前が出ることを楽しみにしている」と期待を寄せる。

コラボスイーツの「ティラミス」は、スポンジ生地の代わりに同店名物の焼き菓子「ビスカウト」が下に敷き詰められ、サクサクとした食感が特長。

使用している「ビスカウト」は、正確には「ビスカウト」製造工程で出される製品化に至らないビスケット生地となり、「ティラミス」は食品ロス削減に資する側面も持つ。

これを再現した「小さなチョコパイ」について、本多社長は「マスカルポーネチーズクリームの全体的な味わいやコーヒーの香りとほろ苦さがすごくいい感じに出ていて、とてもおいしい」と太鼓判を押す。

一方、相澤氏は「馬車道十番館さまのティラミスは甘さ控えめのおいしさというか、甘さと苦味のバランスが絶妙でひと口食べると次食べたくなる連植生がある。『チョコパイ』の基本的な価値となるチョコレート・生地・クリームの三位一体のバランスを守りつつ、マスカルポーネチーズクリームと強いコーヒーの味わいのバランスをとるのに弊社の研究担当が苦労したと聞いている」と述べる。

「ふんわりプチケーキ」でコラボした元町ケーキ(兵庫県神戸市)は、神戸の元町商店街の南側に佇む創業1946年の洋菓子店。

コラボスイーツ「苺とピスタチオのショートケーキ」の菓子での再現にあたっては「お菓子でピスタチオの味わいを出すのにだいぶ苦労したと聞いている。苺の酸味とピスタチオの甘さとのコントラストが秀逸なケーキで、このコントラストにこだわったところもポイント」と胸を張る。

過去第17弾までの反響は上々という。

コラボ店からは「遠方からお客様が訪れたり、しばらく遠のいていた方が訪れたりといった客数増加のお話や、想定外の反響としては、採用の応募人数が増えたといったお話をいただく」（相澤氏）との手応えを得る。

「全国のスーパーにロッテさまの商品（コラボ菓子）が並べられるので、商品を通じて『ことりっぷ』が知られる効果がある」と語るのは、昭文社ソリューション事業本部メディアソリューション部プロモーション企画課ことりっぷ担当サブマネージャーの大川朝子氏。

「『ことりっぷ』のコラボは服や文房具、コスメなどいろいろ展開されているが、ロッテさまとのコラボが一番長く続いており、『ことりっぷ』を知る人が増えているという実感があり有難く思っている」と続ける。

ロッテとしては、「チョコパイ」のブランド価値向上に重きを置く。「ふんわりプチケーキ」は「チョコパイ」の脇を固める役割を担う。

「チョコパイ」のブランドパーパスは「どんなときもそっと寄り添い まぁるい心でつながる」。

相澤氏は「トゲトゲした気持ちを丸くし、人と人を丸くつなげる、といった思いを込めてパーパスを設定している。コラボ菓子は人と人をつなげ、地域と地域をつなげて旅へのきっかけにしていただける、いい商品であり、今後も続けていきたい」と意欲を示す。