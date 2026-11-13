東京に生麺メーカー参集「全国製麺業者大会」 ご当地焼そばの可能性探る

全国製麺協同組合連合会(全麺連)は､第66回「全国製麺業者東京大会」を都内で開き､各地から参集した生麺メーカーと業界関係者らが出席した｡

第1部は焼そばにスポットを当てた講演会とディスカッションを実施｡全国1500軒以上を食べ歩いた焼そば評論家の塩崎省吾氏がご当地焼そばの魅力や特徴を紹介し､「東日本は蒸し麺､西日本はゆで麺など傾向の違いはあるが､名物となったメニューは定番と異なる独特の製法や食感で評判を呼んだケースが多い｡焼そば文化の担い手は製麺業者の皆さま方」と呼びかけた｡

次いで､福島「なみえ焼そば」で有名な旭屋の鈴木昭孝代表取締役が講演｡福島第一原発事故(2011年)での苦労や「B-1グランプリ」で一躍注目を集めて以降のエピソードを生々しく話した｡

それらを受け､全麺連の栗田晴巳専務理事が業界の歴史を紐解きながら焼そばの可能性を解説｡「生麺の製造業者はピーク時の10分の1(26年664社)に減ったが､生産数量は増えている｡個社で新しい焼そばを開発するのも良いが､地元の商工会や愛好家､食堂なども取り込んで広めていくのが早道」と語った｡





第2部は式典を開催｡鳥居憲夫会長は「経営環境は厳しいが､中小零細企業のわれわれはコスト上昇分を適正に価格転嫁し利益を確保していくことが不可欠｡麺は国民の食生活を支える重要な主食の一つであり､おいしく安全な製品を安定的に供給することは当業界関係者に課せられた責務」などとあいさつした｡

その後､5回目となった国内産小麦を使った生中華麺の品評会「ラーメンコンペティション日本2026」の表彰式を実施｡出品75品の中から「農林水産省大臣官房総括審議官賞」に戸田久(岩手)の「“舞ちぢれ“生中華麺♯14」､成美製麺(石川)の「あやひかり」､一富士製麺所(愛知)の「THEたまごかけ麺」､重光産業(熊本)の「早茹で太麺(♯12)」などの各賞を選出し､賞状が贈られた｡

大会は組織のさらなる強化と生麺業界の社会的役割を認識し合うことを目的に､1960年から全国各県組合の輪番で開催している｡来年は「国際園芸博覧会」の開催にあわせ8月23日に横浜市内のホテルで実施予定｡