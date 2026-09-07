加工食品チルド〈こだわりのヒミツ〉チャン...
ダイオーミウラ DAIO MIURA × BPO

〈こだわりのヒミツ〉チャンピオンカレー「生カレー180g」 レトルト加工しないチルドカレー

チルド
〈こだわりのヒミツ〉チャンピオンカレー「生カレー180ｇ」 レトルト加工しないチルドカレー

　業界では珍しいチルドカレー。冷蔵品でも賞味期限は120日と長く、店舗の味により近い味が家庭で楽しめる。家庭向けは中辛、甘口を各1食分180g、3食分540gをラインアップしている。

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