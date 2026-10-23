〈こだわりのヒミツ〉九重味淋「九重櫻」 伝統製法で作る本格本みりん

厳選したもち米、米こうじ、焼酎のみを使用し、伝統的な製法でつくる「本格本みりん」。同社の看板商品として家庭用、業務用双方で高い人気を誇る。26年夏には、品質保持と使いやすさを両立した500㎖PETを投入した。