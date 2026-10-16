こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉日本ハ...

〈こだわりのヒミツ〉日本ハム「シン・チキン・ライス」 初の動物性たんぱく米粒状商品

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉日本ハム「シン・チキン・ライス」 初の動物性たんぱく米粒状商品

　鶏肉を主原料に米粒状に加工した、たんぱく質が補給できる代替米。調理は独自の特許製法でいつもの炊飯器で炊くだけ。鶏の旨みを感じる食感でチャーハン、リゾットなど各種メニューにも最適。

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