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〈こだわりのヒミツ〉日清食品「カップヌードル 辛豚」 間違いない組み合わせ

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〈こだわりのヒミツ〉日清食品「カップヌードル 辛豚」 間違いない組み合わせ

　発売55周年を迎えた「カップヌードル」の新定番。豚骨と辛みの間違いない組み合わせ。2種の唐辛子を加えた濃厚豚骨スープはやみつきになる旨さ。新開発の特製麺は歯切れの良さが特長。

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