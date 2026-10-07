こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉マルト...

〈こだわりのヒミツ〉マルトモ「だし小鍋 ポンジュース香る寄せ鍋つゆ」 相性の良さは予想以上

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉マルトモ「だし小鍋 ポンジュース香る寄せ鍋つゆ」 相性の良さは予想以上

　かつお節・だし屋の同社が厳選しただし5種に、えひめ飲料「ポンジュース」を合わせた鍋つゆ。ポン果汁のコク味がだし感を底上げする。商品のインパクトと予想以上の味わいに引き合いが多い。

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