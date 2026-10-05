こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉薩摩酒...

〈こだわりのヒミツ〉薩摩酒造「彩響モヒート」 爽快感が際立つ味わい

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉薩摩酒造「彩響モヒート」 爽快感が際立つ味わい

　まるで「青リンゴのような香り」。ライムとミントの爽やかさやほど良い甘みをベースに、ペパーミントとスペアミント2種類のミントの香りを合わせることで爽快感が際立つ味わいに仕上げている。

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