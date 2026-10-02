キッコーマンソイフーズ 「よりそいアーモンド」 『おいしさ』にプラス価値を

キッコーマンソイフーズは9月28日から発売した「よりそいアーモンド」の商品戦略とCM発表会を29日に開いた。発表会にはマーケティング本部マーケティング推進部の亀井淳一部長と、CMに出演した歌手の寺西拓人さんが登壇した。

「よりそいアーモンド」はアーモンド、豆乳、オーツをブレンドした「穀物ナッツブレンド飲料」。たんぱく質、ビタミンE、食物繊維を手軽に摂取でき、香ばしいアーモンドの風味を感じられる濃い目の仕上がりで、おいしさにもこだわった。発売アイテムは「砂糖不使用」（200ml、1000ml）「ほんのり甘い」（同）の2種。

同社の調査によると、消費者がアーモンドミルクに最も期待するのは「おいしさ」。亀井氏は「健康目的で飲むことが多い豆乳と違い、アーモンドミルクは嗜好飲料に近い」とし、アーモンドだけで味の差別化を図るには限界があり、以前にも市場を狙った商品を出したが不発に終わったと言う。

そこで別角度からの切り口のとして「穀物ナッツブレンド飲料」という新ジャンルを提案。売れ筋のアーモンドミルク製品とどちらを買いたいか、という消費者調査では45％が「よりそいアーモンド」を選択。亀井氏は「おいしさともうひとつを提案できるのがポイント」と、新たな需要の取り込みに自信を見せた。

CMに寺西さんを起用した理由については、「商品名の通り、皆さんに寄りそうような優しい存在でありたい。それが寺西さんのイメージにピッタリ」。寺西さんも「選ばれた理由を聞いて光栄」と笑顔を見せた。試飲では「一口目に香ばしいアーモンドの風味が広がり、濃いけどやさしく飲みやすい」と絶賛した。