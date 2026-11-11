「アーモンド効果」を外食でも スペシャルティコーヒーイベントで江崎グリコが提案強化

江崎グリコは、アーモンドミルクのトップブランド「アーモンド効果」でコーヒーと組み合わせる業務用の提案を強化している。

10月14～16日には東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催されたスペシャルティコーヒーのイベント「SCAJワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス アンド エキシビション2026（SCAJ2026）」に出展し、カフェや喫茶店の経営者に対しアーモンドミルクメニューの導入を訴求した。

14日、ブースで取材に応じた営業本部市場開発部市場開発企画グループの吉原修一チーフは「『アーモンド効果』自体は家庭用ですでに名前が売れているが、アーモンドミルクを外で飲んでいただく文化や習慣をこれから作っていきたい」と力を込めた。

同社は過去に4回、SCAJに出展。以前はアーモンドミルクの説明や同社の業務用商品「アーモンド効果For Barista and Chef」の紹介が主な狙いだったが、5回目となる今年は具体的な導入の解説をメーンとした。

ブースではアーモンドミルクを使ったメニューやラテアートの作り方をバリスタが実演。

配布した冊子「アーモンドミルク導入虎の巻」では、アーモンドミルクメニューを導入している店舗の感想やメニュー作成にあたり工夫した点を紹介している。

「導入されている方の生の声などで、来場された方がお店でやるイメージを具体的に持って帰っていただくことを意識した」と述べる。

実際に、アーモンドミルクを使ったメニューを店舗で導入したいという声が増えてきているという。背景には、ニーズの多様化と付加価値提案を必要とする流れがあるとみる。「大手カフェチェーンさまなどでもアーモンドミルクの導入が増えており、お客様の多様なニーズに応えたいというお店が増えている。いろいろな材料費が上がる中、単に値上げするのではなくアーモンドミルクを使って付加価値のあるメニューを作りたいという方も増えている」と分析する。

今後も外食でのさらなる導入拡大を目指す。

「喫茶店などで、いろいろなミルクの選択肢がある世の中が理想。肩ひじ張らず、自然にアーモンドミルクメニューを選べるようにしたい」との青写真を描く。