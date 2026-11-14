2色の飲料合わせて「縁結び」が話題　着想を得たのは東京大神宮　色とりどりの博水社「ハイサワー」に居酒屋・バーから引き合い

博水社が提案する2色の「ハイサワー」リターナブルびん（業務用）商品を合わせて作る「縁結びハイサワー」が話題になり、居酒屋やバーなどからの引き合いが強まっている。

「ハイサワー」は、果汁入りフレーバー炭酸飲料。1980年に日本初の瓶入り焼酎割材飲料として誕生した。

発売40周年を記念して2020年に新発売したピンクの液色の「スンチー杏仁檸檬（あんにんれもん）」と次いで新発売したブルーの液色の「クール無糖レモン」に、ロングセラー商品の「レモン」と「青りんご」などをセットにして、業務用市場にカラフルな見た目で売り出そうと模索していたところ、取引先から「合わせる」という着想を得る。

9月14日、取材に応じた田中秀子社長は「カラフルな商品が揃ったのでいろいろなことができると考えていたが、最初から『合わせる』という発想はなかった。教えて下さったのは商談で伺った酒販店のご年輩の社長さん。『キレイだから2層にしてみたらSNS映えして流行る。（カラフルな商品群）それぞれで糖度が異なるのであれば液の重さが異なるので絶対にできるはず』と背中を押して下さった」と振り返る。

この助言を受けて田中社長は合わせ方を考案。

再訪して提案すると受け入れられ、同酒販店の複数の支店で導入されることとなった。ただし、売り方は各支店でバラバラであった。

「名前も統一できず、パステルハイサワーやレインボーハイサワーなどといった名前で売って下さっていた」という。

ネーミングの着想を得たのは、恋愛成就や縁結びの神様として知られる東京大神宮で田中社長が目にした光景だった。

「組合の同業者とともに初詣したところ、参拝客が『縁結び』の言葉にウキウキしている姿を見て、2つのものを同じグラスに入れるのもご縁だと思い立ち『縁結びハイサワー』とネーミングしたところ、お店さんがとても面白がって下さった」と語る。

合わせ方にはコツがあり、焼酎と氷の入ったグラスに糖度が比較的高い重たい商品から入れ、次の2層目以降はグラスを傾け糖度が比較的低い軽い商品をグラスの淵にあててゆっくり注ぐのがポイント。

導入店が完成形を提供するのではなく、焼酎と氷の入りのグラスと商品を提供し来店客自ら合わせるのが醍醐味となる。博水社では、作り方の動画にアクセスできる二次元コードをあしらった販促物を用意している。

反響は上々で、体験者からのSNSでの自発的な発信や口コミで居酒屋やバー、「ハイサワー」未導入店などから引き合いが強まり、現在、「縁結びハイサワー」の展開店舗は100店舗以上と推定される。

「『縁結びハイサワー』の販促物が欲しいといったお問い合わせをたくさんいただいている。また、一般の方が『縁結びハイサワーを発見！』といった投稿をSNSにしてくださり、取扱店を把握することもある。寄せられるお声から、女性の方が『この色が私で、こっちの色が彼氏』と言いながら注いだり、男性の方が『スナックのママと俺の縁結び』と言ったりと自由に解釈して楽しまれていることが分かり、引き合いが強まっているのは確か」との手応えを得る。

2層だけでなく、3層重ねる成功例も出ているという。

博水社は「縁結びハイサワー」完成記念として8月1日から11月30日にかけて「あなたの叶えたいこと」を募集している。

「ハイサワー」公式インスタグラム、X、Facebookのいずれかをフォローしダイレクトメッセージから応募する。結果は「ハイサワー」公式ホームページなどにて2026年12月下旬に発表予定。