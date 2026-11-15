サントリー、濃縮飲料「割るだけクラフトボスカフェ」バンドル販売に勝算

サントリービバレッジ＆フードは濃縮飲料「割るだけクラフトボスカフェ」で複数本の購入を促進するバンドル販売に勝算を見込む。

8月28日、取材に応じたSBFジャパンブランドマーケティング本部・野下剛課長は「複数本を一気に購入していただき、習慣的に「割るだけクラフトボスカフェ」を味わっていただくことで、おいしさや楽しさ、簡便さに一層気づいていただきやすくなり、リピーターになっていただける。通常のRTDドリンクとは異なる顧客の作り方をここ1，2年で感じており、今年に入りその効果が顕在化している」と語る。

今後は、このような手応えを受けて、かねてから実施しているバンドル販売の強化を検討していく。

「景品を付けて2本パックなどをやらせていただくと習慣化が促進されると感じる。コンパクトで持ち運びしやすいボトルとなっているため、横に倒すことで冷蔵庫にも複数本数を収納できる。また、多様なラインアップを展開しているので、毎日、異なる種類を少しずつ飲んでいただくことも習慣化を後押しする」との考えを明らかにする。

今年7月までの販売動向については「コーヒー全体で価格改定がある中で、前年を大きく超えて推移している」という。

「割るだけクラフトボスカフェ」は、前身の「割るだけボスカフェ」を「クラフトボス」ブランドの傘下に入れたもので、2025年春にリニューアル発売された。

今年春にもリニューアルを実施し、リニューアル後の3～7月の販売数量は過去3年で最高となった。

「BOSS」ブランドの濃縮飲料は今年で発売10周年を迎え、コーヒーを中心とした濃縮飲料市場の活性化を牽引している。

「濃縮飲料市場が盛り上がり、注目度も高まっている印象を受ける。プレイヤーが増えることは決してマイナスなことだけではない。我々も負けないように頑張り、一緒に伸ばしていくことが大事だと考えている」と述べる。