・若年層親子のお正月体験創出で需要を喚起 帰省が減り、親が子供家庭で集うケースも 紀文食品

・紀文「The SURIMI」フラッグシップ商品に 味の素、ロック・フィールドとのコラボも

・水産練り製品 26年生産量7か月連続プラス 「高たんぱく質」価値が市場牽引

・魚肉たんぱくは「第3のたんぱく質」 一正蒲鉾「たんぱく質に関する調査」

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塩元売協同組合（塩元売協組）

