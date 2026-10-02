和日配版

・若年層親子のお正月体験創出で需要を喚起　帰省が減り、親が子供家庭で集うケースも　紀文食品
・紀文「The SURIMI」フラッグシップ商品に　味の素、ロック・フィールドとのコラボも
・水産練り製品　26年生産量7か月連続プラス 「高たんぱく質」価値が市場牽引
・魚肉たんぱくは「第3のたんぱく質」　一正蒲鉾「たんぱく質に関する調査」

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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