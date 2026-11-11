片山食品 年末向け珍味漬物を発売 松前漬など3品を赤トレー・黒カップで展開 正月料理以外の食べ方も提案

片山食品は、年末年始向けの期間限定商品として、「松前漬」「数の子入りおけさ松前」「数の子入りわさび山海」の3品を、赤トレーと黒カップの2形態で発売した。11月9日から12月26日まで出荷し、年末商戦に向けた売場提案を強化する。

「松前漬」は、昆布、するめ、にんじんを使用し、昆布の粘りとするめのうま味を生かした甘辛い醤油味に仕上げた。

「数の子入りおけさ松前」は、新潟のおせち料理として親しまれる郷土料理で、割干大根に昆布、するめ、にんじんを合わせ、味付け数の子をトッピング。割干大根の歯応えが特徴となっている。

「数の子入りわさび山海」は、新潟県内の酒蔵で仕込んだ熟成酒粕に、大根、胡瓜、わさび茎を合わせ、味付け数の子をトッピングした。程よいわさびの風味を生かし、ご飯のお供や酒のつまみとして提案する。

容器は、年末らしい華やかな赤金トレーと、高級感のある黒カップを用意。赤トレーは平台や下段での陳列映えを意識し、黒カップは段重ねしても潰れにくい仕様とした。

内容量は「松前漬」が120ℊ、「数の子入りおけさ松前」が125ℊ、「数の子入りわさび山海」が150ℊ。いずれも要冷蔵で賞味期限は30日間。松前漬の炊き込みご飯やおけさ松前のお茶漬け、山海漬のおつまみクラッカーなど、正月料理以外の食べ方も提案している。