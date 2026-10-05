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〈こだわりのヒミツ〉マキルヘニー社「TABASCOコチュジャンソース」 ひと振りで、韓国風旨辛味

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉マキルヘニー社「TABASCOコチュジャンソース」 ひと振りで、韓国風旨辛味

　日本で約3年ぶりの新商品。TABASCOソースならではのキレのある酸味、辛さにコチュジャンのうまみ、甘みを合わせた。いつもの料理にかけるだけで韓国風の旨辛な味わいを楽しめる。

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