にんべん 10月限定販売のかつぶしめし 秋の一品「きのこバターのせ」

にんべんは10月1日、東京・日本橋の「日本橋だし場本店」で「きのこバターのせかつぶしめし」を発売した。提供時間は午前11時から午後2時まで。10月31日までの期間限定で販売する。

「きのこバターのせかつぶしめし」は、本枯鰹節の上に、「つゆの素ゴールド」で炒めた4種のきのこ（椎茸、ひらたけ、ぶなしめじ、マッシュルーム）、だし醤油であえたほうれん草、バターをトッピングした。かつお節の豊かな香りとうま味を主役に、秋ならでは一品を提供する。税込み600円（テイクアウト価格）。