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〈こだわりのヒミツ〉白子「卵かけごはんふりかけ だし醤油」 卵の口溶け 顆粒で再現

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉白子「卵かけごはんふりかけ だし醤油」 卵の口溶け 顆粒で再現

　24年9月に発売した「卵かけごはん」の再現ふりかけ。温かいご飯の上にしばらく置くと、熱と水分で顆粒が溶けやすくなるように設計。卵かけごはんのようなトロッとした口溶けを味わえる。

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