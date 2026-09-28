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ダイオーミウラ DAIO MIURA × BPO

〈これで売れました！〉デルタインターナショナル「一週間分のロカボナッツ」 続けられる健康習慣

これで売れました
〈これで売れました！〉デルタインターナショナル「一週間分のロカボナッツ」 続けられる健康習慣

　発売から10年以上売れ続けるミックスナッツ。1日分の個包装を1週間分詰め合わせた続けやすい健康習慣でファンをつかむ。今秋にはWEB動画や店頭販促で、その価値を再発信する計画だ。

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