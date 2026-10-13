これで売れました〈これで売れました！〉ネス...

〈これで売れました！〉ネスレ日本「ネスカフェ エスプレッソベース」シリーズ 大型施策でアレンジ提案

これで売れました
〈これで売れました！〉ネスレ日本「ネスカフェ エスプレッソベース」シリーズ 大型施策でアレンジ提案

　インフルエンサー起用の大型施策で多様なアレンジを提案し、幅広い年齢層のユーザーを獲得。濃縮コーヒー市場の成長を上回る伸長を遂げた。濃縮コーヒーそのものの認知度アップにも寄与。

関連記事

インタビュー特集