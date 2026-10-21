これで売れました〈これで売れました！〉明治...

〈これで売れました！〉明治屋「果実実感＋PLUS SUPER FRUITS アサイー＆ダブルベリージャム」 スーパーフルーツの魅力が好評

これで売れました
〈これで売れました！〉明治屋「果実実感＋PLUS SUPER FRUITS アサイー＆ダブルベリージャム」 スーパーフルーツの魅力が好評

　「果実実感ジャム」にスーパーフルーツの魅力を取り入れた新シリーズ。明治屋ストアーでのシリーズ売上トップ3に入るまでに成長した。パンはもちろん、アサイーボウルも手軽に楽しめる。

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