これで売れました〈これで売れました！〉森永...

〈これで売れました！〉森永製菓「白い板チョコアイス」 再販望む声で定番化

これで売れました
〈これで売れました！〉森永製菓「白い板チョコアイス」 再販望む声で定番化

　濃厚なホワイトチョコがたっぷり楽しめる。製品の約45％を占めるホワイトチョコにクッキークランチを加え、隠し味のロレーヌ産岩塩で後味よく仕上げた。再販を望む声を受け、今秋から秋冬の定番商品として展開。

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