これで売れました〈これで売れました！〉ダノ...
ダイオーミウラ DAIO MIURA × BPO

〈これで売れました！〉ダノンジャパン「オイコス PROプロテインドリンク 高吸収タンパク質25g リッチバニラ風味」 高吸収タンパク質を訴求

これで売れました
〈これで売れました！〉ダノンジャパン「オイコス PROプロテインドリンク 高吸収タンパク質25g リッチバニラ風味」 高吸収タンパク質を訴求

　健康維持や体づくりでプロテイン需要が広がる中、手軽に高吸収タンパク質を補給できる点が支持。20～30代の男性ユーザーが多い。タンパク質25g、脂肪ゼロが特徴。

関連記事

インタビュー特集