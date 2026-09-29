こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉かどや...
ダイオーミウラ DAIO MIURA × BPO

〈こだわりのヒミツ〉かどや製油「ISOLETTA（イゾレッタ）」 ひらけ、ごまの可能性

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉かどや製油「ISOLETTA（イゾレッタ）」 ひらけ、ごまの可能性

　こだわりの低温焙煎技術で、まろやかなコクと軽やかさを実現。ナッツのような風味で、サラダやパスタ、パンなど、洋食にそのままかけて楽しめる。ごまの新たな世界を広げるセサミオイル。

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