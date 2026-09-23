江崎グリコが健康支援サービスを開始　一人一人異なる腸内細菌の活動を把握する先進技術取り入れ「自分に合った食」を提示

江崎グリコが、世界唯一とされる先進技術を取り入れ、一人一人異なる腸内細菌の活動を把握し「自分に合った食」を提示する健康支援サービス「mRNA HEALTH TRACKER（メッセンジャーアールエヌエー ヘルストラッカー）」を9月14日に開始する。

同社は、腸内細菌mRNA（メッセンジャーRNA）解析の先進技術を有する米国Viome（バイオーム）社と提携。mRNA解析技術を用いることで腸内細菌について細菌の活動内容にまで踏み込んで可視化し、食の選択や行動変容までを一貫して支援する。

9月9日、発表会に臨んだ江崎グリコの江崎悦朗社長は「健康の可視化により一人一人が自身の健康状態を把握できる時代が始まりつつある。ソリューションの価値を向上させることで10億人のウェルビーイングを実現する」と意欲をのぞかせる。

mRNA解析技術については「腸内細菌について、どのような菌が存在しているかだけではなく、どのように活動しているかを明らかにすることができる」と捉え、「Viome社の解析技術とグリコの研究開発や生産技術を組み合わせることで一人一人に合った食の選択を支援する新しい価値を提供していく」と力を込める。

Viome社のナヴィーン・ジェインFounder兼CEOは「（mRNA解析技術は）Viome社が持っている世界で唯一の技術で排他的な権利を持っている。日本の企業と提携するのは初めて」と語る。

mRNA解析技術では、動的な生態系である微生物群で活発に発現している遺伝子を測定する。

「特定の遺伝子が発現することで目や鼻になるように、微生物についても、ある食品を提供すると、微生物がその食品を使って何をするかを決める。これが遺伝子の発現となる」と説明する。

具体例として、解析後に提示される全26種類の健康スコアの1つであるTMA産生スコアを挙げる。

「（微生物が）TMA（トリメチルアミン）を多く産生しているということであれば、肝臓でTMAO（トリメチルアミン-N-オキシド）に変換され、身体の代謝や血管に負担をかける可能性があり、赤身肉がその人にとって適しているか否かが判断できる。微生物の良し悪しではなく、微生物がとる行動の良し悪しが理解できる」と述べる。

菌の種類の特定に留まるDNA解析に対して、mRNA解析は一人一人異なる腸内細菌の活動を見える化。見える化した上で、一人一人にあった食を提示する。

江崎グリコ長期経営構想推進担当の岡田浩昌氏は「大切なのは結果を知ることではなく、自分自身の行動につなげていくこと。我々は検査結果をお伝えして終わりにするのではなく、さまざまな食のソリューションを通じて、生活者が行動変容するのを一貫して支援していく。その過程で得られる知見やデータを新たな価値創造につなげてサービス自体も進化させていく」との考えを明らかにする。

江崎グリコ新規事業開発プロジェクト担当の田中莉夏子氏も「私たちが提案するのは精密腸活という新しい考え方。腸内細菌の活動データを基に、一人一人が自分に合う食を知り、根拠を持って行動を変え、継続することができる新しい行動のスタイル」と革新性を強調する。

利用者は、検査キットで採取した便検体を郵送して食事や生活習慣に関する質問票に回答すると、検査結果をアプリでいつでも確認できるほか、腸内細菌や栄養学の知識を持つパーソナルアドバイザーとの1回30分の面談を受けることができる。

検査結果では26種類の健康スコアとスコアに応じた食品を300種類以上の候補食品から表示される。「単に推奨するのではなく、その理由を理解していただきながら食を選択できるのが大きな特徴」という。

食の選択は以下の4段階で提案される。

――ベストフーズ（積極的に取り入れたい食品）

――グッドフーズ（日々の食事に取り入れたい食品）

――リミットフーズ（摂取する場合は1日1食までを目安に控えたい食品）

――NGフーズ（摂取が避けることが望ましい食品）

これにより、NGフーズの一例として、食物繊維を摂るために積極的に雑穀パンを食べていた人が、検査後、ライ麦・大麦・小麦がNGフーズであることを知るといったことが起こり得る。この場合、腸内に雑穀パンの未消化物が残ってしまっている状態が推察される。

「本サービスでは、一般的にいい食ではなく、本当に自分に合った食を選ぶことが可能になる」と胸を張る。

利用頻度としては、4か月から6カ月に1回を推奨。

「腸内の定点観測をイメージする。腸内環境が変わるのは、個人差あるが、早い方で1カ月、総じて3カ月くらいとされている」と指摘する。

検査キットと一人一人にあった食を提示、面談をセットにした健康支援サービスの希望小売価格は検査1回（検査キット単品）あたり税込7万9200円。検査2回セットで20％オフの12万6000円。リピート購入により割引される仕組みになっている。

付随サービスとしてAIVICK社の冷凍ミールセット（パーソナルミールセット）と3種類のサプリメント（BifiX・カカオフラバノール・GCL1815）を別売する。

ミールセットについては「50種類程度の品目を準備しているが、それぞれの品目をベスト・グッド・リミット・NGの4段階の食の選択と組み合わせるため、人それぞれのパターンができてくる」と説明する。