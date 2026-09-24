「オイコス PRO」好調 チョコ味投入で裾野拡大 ダノンジャパン

ダノンジャパンのプロテインブランド「オイコス」が成長を続けている。今年3月発売の「オイコスPRO プロテインドリンク リッチバニラ風味」が好調に推移する中、9月7日に新フレーバー「同リッチチョコ風味」を投入。日常のタンパク質補給から体づくりまで需要に応じた商品を展開し、ブランドのさらなる拡大を図る。

「オイコス」は2015年に日本で発売。24年には高吸収タンパク質18gを配合した「オイコス プロテインドリンク」を発売し、ヨーグルトから飲料へカテゴリーを広げた。25年の販売金額は15年比約4倍となり、8年連続で二ケタ成長を遂げている。

背景にはプロテイン市場の拡大がある。市場規模は過去10年間で約3倍に拡大。筋トレ層に加え、体づくりや健康維持など日常的に取り入れる層にも広がっている。特に飲料やヨーグルトは手軽さから、市場を上回る伸びが期待されている。

「オイコス」は、18gの「プロテインドリンク」と25gの「PRO」で需要をすみ分ける。18gが男女幅広い層の日常的なタンパク質補給に利用されるのに対し、PROは約7割が男性で20～30代を中心に運動前後や体づくりを意識する場面での飲用が多いという。

森祥平マーケティング部シニアブランドマネージャーは、18gを「日常のタンパク質補給」、PROを「体づくりのニーズ」に対応する商品と位置付け、「両方のラインでプロテイン市場の裾野を広げていきたい」と説明する。

新商品「同リッチチョコ風味」はPROシリーズ第2弾。高吸収タンパク質25gに加え、9種の必須アミノ酸、3種のビタミンを配合した。50以上のレシピを試作し、濃厚なチョコ感と脂肪ゼロのすっきりした後味を両立した。

一方、需要拡大に生産が追い付かず、18gシリーズの一部商品を販売休止している。現在はPROシリーズの生産を優先し、供給体制を整えた上で18gシリーズの再拡充や新フレーバー投入も進める考えだ。

発表会では立命館大学の藤田聡教授が、夏場の運動不足や食事量低下によるタンパク質不足について解説。筋肉維持には1日の総摂取量だけでなく各食で十分なタンパク質を摂ることが重要とし、1食当たり20～30g程度を目安に、乳製品や卵、肉、魚などを組み合わせることを提案した。