「ニッポン スパイス化計画」 カレー×ラーメンも 協賛イベントで魅力紹介 エスビー食品

エスビー食品は9月12日、東京・渋谷で「エスビー食品 SPECIAL DAY『ニッポン スパイス化計画』」を開催した。同イベントはカレープロモーションの一環として協賛する「JAPANESE CURRY FESTIVAL 2026」（主催＝ポケットカレー、プロデューサー・松宏彰氏）の協賛イベント。スパイスの新しい楽しみ方を提案した。

同社は「SPICE UP！ JAPAN」をテーマに、ライブセッション、フードセッションなど多彩なコンテンツを通じ、より楽しく、より刺激的な日常を提案した。

トークセッションのテーマは「ニッポン スパイス化計画？ 日本食の“SPICE UP”とは」「“カレー”の様々な形」「二大国民食のクロスオーバー カレーラーメン」。「“カレー”の様々な形」をテーマとするセッションには同社の社員も登壇し、カレーの魅力や広がりを紹介した。

エスビー食品は「赤缶カレーパウダールウ」や「SPICE＆HERB」シリーズを通じ、カレーやスパイスを紹介。「トーキョーニューミクスチャーヌードル 八咫烏（やたがらす） CHIKARABO」の居山勢シェフが「赤缶カレーパウダールウ」を使用して考案した「八咫烏式カレー鴨南蛮ラーメン」も数量限定で販売された。