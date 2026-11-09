お手軽だし巻き卵好調 WebCMで利用拡大へ ヤマキ

ヤマキの展開する電子レンジ専用調味料「楽チン屋」シリーズの「レンジで作るだし巻き卵の素」の売上が好調だ。

発売から2年目の売上が順調に推移していることを受け、WebCM「だし巻き卵って、難しい」編の商品紹介部分を一部アップデートし、10月1日から11月30日まで配信する。

新CMでは、だし巻き卵がうまく作れないシーンを料理番組風の演出で描きながら、卵を入れて電子レンジで加熱するだけで作れる様子を分かりやすく表現した。商品の手軽さと、だしのうまみが広がるおいしさを多くの人に伝え、利用機会の拡大を図る。



「レンジで作るだし巻き卵の素」は、卵を3個入れて電子レンジで加熱するだけで作れる手軽さと、「鰹節屋・だし屋」ならではのだしへのこだわりを両立した商品。

時間や手間を抑えながらもおいしい料理を楽しみたいという簡便ニーズに応えるため、昨年2月に電子レンジ専用調味料「楽チン屋」シリーズの第一弾として発売した。今年8月には、卵2個で作れる1～2人前用の「レンジで作るだし巻き卵の素ミニ」をラインアップ。少人数世帯や個食などのより幅広い利用シーンに対応している。

こうしたニーズへのマッチ具合と味わいへのこだわりが支持を受け、25年4月～26年3月の売上は、目標の3倍以上を達成。発売2年目となる今年4～8月の売上も前年同期比約80％増を記録し、引き続き堅調に推移している。