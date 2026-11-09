桃屋「キムチの素」4品 2月から値上げ

桃屋は2027年2月1日出荷分から「キムチの素」シリーズ4品の価格改定を行う。対象は「キムチの素190g」「キムチの素お徳用450g」「キムチの素620g」と「海鮮キムチの素プレミアム」の各品。

原材料や包装資材の価格が高騰している厳しい状況下で、上昇したコストを吸収するため、合理化・効率化を進めてきたが、企業努力だけでは吸収することが困難となり、価格改定を実施せざるを得ないと判断した。