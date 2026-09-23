こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉ナカモ...
ダイオーミウラ DAIO MIURA × BPO

〈こだわりのヒミツ〉ナカモ「ごちそうドレッシング」 隠し味の「みそ」で旨味アップ

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉ナカモ「ごちそうドレッシング」 隠し味の「みそ」で旨味アップ

　大学生と共同で開発。すりおろした玉ねぎとかつお節をベースに、隠し味はナカモの豆みそと米みそを加えた。旨味をアップし、どんな野菜も美味しく食べられる。

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